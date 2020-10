dpa/ Hendrik Schmidt Bild: dpa/ Hendrik Schmidt

Fr 09.10.2020 | 16:25 | Interviews

- Halle hält inne

Am 09. Oktober 2019 versuchte ein Attentäter in eine Syngagoge in Halle einzudringen und die dort betenden Menschen jüdischen Glaubens zu erschießen. Ein Jahr danach hält die Stadt inne und erinnert an die Tat mit mehreren Gedenkfeiern. Reporter Fabian Brenner schildert die Stimmung in der Stadt.