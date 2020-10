Mogge: "Der Hunger in der Welt wächst derzeit"

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat den Friedensnobelpreis bekommen. Wieso die Aufmerksamkeit für den weltweiten Hunger so wichtig ist, erläutert Mathias Mogge, Generalsekretär der deutschen Hilfsorganisation Welthungerhilfe.



Die Welthungerhilfe ist Partnerin des Welternährungsprogrammes der Vereinten Nationen. Man leiste gemeinsam Friedensarbeit, indem Menschen in Konflikten weiterhin mit Nahrungsmitteln versorgt werden können. Denn ohne diese Lieferungen, so Mogge, wären die Folgen von Kämpfen noch drastischer.



Welthungerhilfe engagiert sich in Langzeitprojekten

Auch Langzeitprojekte spielten eine Rolle für die Welthungerhilfe. Mit einer regelmäßigen Schulspeisung hätten Kinder eine faire Chance auf eine normale Entwicklung. Ebenso würde in manchen Fällen Nahrungsmittel aufgekauft, sodass Importwaren nicht lokale Absatzmärkte destabilisierten.





Der Hunger in der Welt wächst





Doch der Hunger weltweit wächst seit 2015, so Mogge. Am Montag wird der Welthungerindex der Welthungerhilfe veröffentlicht. Gut 690 Millionen Menschen weltweit leiden derzeit unter Hunger. 150 Millionen Menschen litten unter akutem Hunger - "diese sind vom Hungertod bedroht", so der Agraringenieur. Die Corona-Krise verschärfe die Situation. Aber auch die steigende Anzahl von bewaffneten Konflikten und Klimakrisen wie Dürren, Überschwemmungen und Heuschreckenplagen trügen zu einer Verschärfung des weltweiten Hungers bei.