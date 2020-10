"Wir haben in Berlin das neue Ischgl"

Große Städte werden leichter zu Corona-Risikogebieten: Denn die Menschen wohnen enger beieinander. Die kommunalen Ordnungsdienste müssten verstärkt werden, sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Und junge Menschen sensibler gemacht werden.

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, teilt die Auffassung, dass die Corona-Pandemie in den Großstädten entschieden werde. Nach Bremen zählen nun auch Berlin und Frankfurt/Main zu den Corona-Risikogebieten durch die hohen Fallzahlen. "Es gibt eine Party-Club-Szene in den Metropolen, etwa in Berlin, die sich wenig darum scheren, dass sie damit andere gefährden", sagte Landsberg.

"Hochgefährliche", private Veranstaltungen



Die Infektionen würden besonders beschleunigt in großen Städten, denn hier wohnten die Menschen enger beieinander. Es seien nicht die Schulen oder Kulturveranstaltungen, die Zahlen gehen laut Landsberg meist auf private Veranstaltungen zurück. Das sei "hochgefährlich", weil es so oft nicht mehr nachvollziehbar sei.

Vorschlag an Merkel: Ordnungsdienste finanziell stärken



"Wir haben in Berlin das neue Ischgl", meinte Landsberg. Die Berliner Regierung versuche mit einer Sperrstunde dem entgegen zu wirken - das Entscheidende sei aber, dass das auch kontrolliert und umgesetzt wird. Als Lösung sieht Landsberg: Die kommunalen Ordnungsdienste müssten verstärkt werden: "finanziell und personell", er habe das Frau Merkel auch vorgeschlagen.

Kommunikation in Ballungsräumen schwieriger



Hinzu kommt laut Landsberg: Junge Menschen müssten im Netz direkt angesprochen werden, um ihnen klar zu machen, dass auch sie betroffen seien und es nicht klar sei, welche Langzeitschäden es gebe - viele junge Menschen würden vor allem über Social Media erreicht. In kleinen Einheiten gelinge es einfacher, eine direkte Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern zu haben. "Das ist in Ballungsräumen schwieriger."

Schalte mit den Bürgermeistern

Angesichts stark gestiegener Corona-Zahlen berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Freitag mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die Lage. An der Videokonferenz werden nach Angaben eines Regierungssprechers die Oberbürgermeister und Bürgermeister von Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart teilnehmen.