FDP kritisiert "obrigkeitsstaatliche Rhetorik" in der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie stellt die Politiker auch in der Kommunikation vor eine große Herausforderung. Viele Entscheidungen würden nicht richtig erklärt, sagt Volker Wissing, Jurist und Generalsekretär der FDP. Man müsse mehr auf die Eigenverantwortung der Menschen setzen.



Volker Wissing, Jurist und Generalsekretär der FDP, will in der Corona-Krise mehr auf die Eigenverantwortlichkeit der Bevölkerung setzen. Er habe Bauschmerzen, weil "viele Dinge nicht richtig erklärt werden und wir eine obrigkeitsstaatliche Rhetorik erleben, die zunehmend auf Widerstand in der Bevölkerung stößt", sagte er im Inforadio. Die Bereitschaft der Menschen, Mitverantwortung zu übernehmen, brauche man aber.

Einheitliche Regelungen der Regierungen

Wissing schlägt als Lösung deshalb vor: "Wir müssen stärker die Eigenverantworung ins Spiel bringen." Zudem seien einheitliche Regelungen der Regierungen gefragt. Ansonsten sei es nicht zu erklären, warum man unterschiedlich auf steigende Zahlen reagiere.

Aber: Abhängig von den lokalen Corona-Zahlen



In der Kommunikation über die Krise sei ein "einheitliches Reaktionsinstrumentarium" der Politik nötig, so Wissing. Das müsse aber abhängig von den lokalen Zahlen sein. Auf dieser Grundlage verteidigte der FDP-Politiker auch die Beherbergungsverbote für Menschen aus Corona-Hotspots etwa in Rheinland-Pfalz.