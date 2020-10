- Spahn besorgt angesichts hoher Corona-Neuinfektionen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädierte erneut dafür, die Corona-Regeln einzuhalten - also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Spahn wie auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts sind besorgt angesichts der jüngsten Zahlen von 4000 Neuinfizierten. Angela Ulrich, Korrespondentin im Hauptstadtstudio, fasst zusammen.



Jens Spahn sprach angesichts der steigenden Infektionszahlen von einer "Wegmarke in der Pandemie". An den Infektionszahlen beispielsweise in Berlin könne man sehen, was bei einem sorglosen bis "ignoranten Verhalten" passiere, warnte er.

In Berlin waren die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen besonders stark gestiegen. Als Hauptgrund gelten Partys und private Feiern.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind seit Mittwoch mehr als 4.000 Neuinfektionen registriert worden, am Vortag waren es noch 2.800.