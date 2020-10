- "Verschwörungstheorien geben Menschen in Krisen Halt"

Die Schließung von "QAnon"-Konten bei Facebook und Instagram sei ein wichtiger Schritt, so Dittrich. Die Bewegung habe nämlich auf diesen großen Plattformen richtig an Fahrt gewonnen und konnte ein älteres Massenpublikum ansprechen.





Flucht in Verschwörungstheorien vor Komplexität der Welt





Ebenso habe die Corona-Pandemie zu einer regelrechten "Explosion der Verschwörungstheorien" geführt, so Dittrich. Dies sei typisch für Krisen - Menschen fühlten sich mit der Komplexität der Welt überfordert. Einfache Schwarz-Weiß-Erklärungen gäben da Halt.



Gerade am Anfang hätten auch bekannte Persönlichkeiten wie der Sänger Xavier Naidoo die Bewegung in Deutschland mit angeschoben. Naidoo habe Reichweite und die Leute schauten zu ihm auf.





Menschen müssen politisch mehr gebildet werden



Die Sperrung der Konten von QAnon würde die Bewegung jetzt allerdings nur bremsen, aber nicht verschwinden lassen, sagte Dittrich. Das krude Weltbild bliebe. Man solle sich deswegen eher anschauen, warum Menschen diesen Verschwörungstheorien folgten, was sie aus ihnen zögen. Hier bräuchte es mehr politische Bildung.