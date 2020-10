- Tiergartenprozess: Keine Konsequenzen für Russland

Am Mittwoch beginnt vor dem Berliner Kammerbericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Auftragsmörder, der im August 2019 den Georgier Zelimkhan Khangoshvili im Tiergarten getötet haben soll. Der Prozess werde für Russland voraussichtlich keine Konsequenzen haben, sagt ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg berichtet.

"Ich gehe davon aus, dass die Chancen gut stehen, den mutmaßlichen Täter auch nachweisen zu können", sagt ARD-Terrorismusexperte Micheal Götschenberg. Denn die Indizienlage sei sehr eindeutig.

Gleichzeitig gebe es aber auch Hinweise darauf, dass es sich um einen Auftragsmord handele. "Und zwar eben im Auftrag des russischen Staates", so Götschenberg. "Diese andere Ebene nachzuweisen, wird allerdings erheblich schwieriger sein", sagt er. Man habe es hier mit einer ganzen Kette von Indizien zu tun. Neu bei den Ermittlungen sei aber, dass man sich auch auf die Recherchen von JournalistInnen gestützt habe. Diese Recherchen seien überprüft worden, mit dem Ergebnis, dass sie der Wahrheit entsprechen.

Keine Konsequenzen für Russland

In Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden seien enge Verbindungen zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem russischen Geheimdienst erkannt worden. "Deswegen meint man eben auch nachweisen zu können, dass dieser Mord im Auftrag des russischen Staates geschehen ist."

Das deutsch-russische Verhältnis sei durch die Tat bereits belastet. Die Bundesregierung habe die Indizien so bewertet, dass man fest davon ausgeht, dass es sich hier um einen Auftragsmord im Auftrag von staatlichen russischen Stellen handele. Demnach könne der Mord nur mit Billigung des Kreml geschehen sein, so Götschenberg. Als Folge wurden in der Vergangenheit bereits zwei russische Diplomaten ausgewiesen. "Der Prozess selber wird für Russland keine Konsequenzen haben, weil man nicht die Möglichkeiten hat, Exekutiv-Maßnahmen einzuleiten", so der Sicherheitsexperte.