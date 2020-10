- "Wir müssen prüfen, ob die Maßnahmen wirksam sind"

Die Berliner Linkspartei hält die nächtliche Sperrstunde angesichts gestiegener Corona-Fallzahlen für gerechtfertigt. Ob die Feiern draußen aber tatsächlich für die Entwicklung verantwortlich sind, sei fraglich, sagt die Landesvorsitzende der Berliner Linken, Katina Schubert.

Der Berliner Senat hat am Dienstag eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr beschlossen. Ab Samstag soll sie gelten. In der Zeit darf auch anderweitig kein Alkohol verkauft werden und es dürfen sich nur noch höchstens fünf Personen treffen oder Personen aus zwei Haushalten. An privaten Feiern dürfen künftig nur noch zehn Personen in geschlossenen Räumen teilnehmen.

Es handele sich um Maßnahmen, die gut vertretbar seien, sagt Landesvorsitzende der Berliner Linken, Katina Schubert. Nun müsse aber erst geschaut werden, ob sie tatsächlich auch wirken. Denn das sei das entscheidende, betont sie. "Das Wichtigste ist, dass die Berlinerinnen und Berliner selber für sich begreifen, dass wir nur gemeinsam diese Pandemie eindämmen können", sagt Schubert.

Stärkere Kontrollen

Deswegen sei auch eine weitere Informations-Kampagne sehr wichtig. "Damit das Bewusstsein (…), dass wir gerade mitten in der zweiten Welle sind nochmal überall greift", sagt die Linken-Politikerin. Es müsse aber auch mehr kontrolliert werden. "Die Kontrollen müssen verstärkt werden, es muss auch die Nachverfolgung gestärkt werden, damit Infektionsketten trotz der gestiegenen Infektionszahlen weiter nachverfolgt werden können", sagt Schubert. Auch die Test-Strategie müsste weiterentwickelt werden, "damit sich die Leute auch selbst testen können."

Am wichtigsten sei aber, zu prüfen, ob all diese Maßnahmen auch wirksam seien, sagt sie. Die Quelle der ansteigenden Zahlen sei nicht ganz geklärt: "Wir wissen nicht, ob das tatsächlich die Feiern draußen sind, die die großen Ansteckungsherde sind, das wird vermutet", sagt sie. Es werde auch vermutet, dass es in den Kneipen zu Ansteckungen komme. Deswegen gebe es jetzt diese Sperrstunde. "Wir tasten uns jetzt daran und versuchen zu klären, ob das Wirksamkeit entfaltet", sagt Schubert.