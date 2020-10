- Kalayci verteidigt Corona-Regeln: "Schluss mit Partys"

Angesichts der drastisch steigenden Infektionszahlen in Berlin hat der Senat am Dienstag eine Sperrstunde beschlossen, private Feiern werden auf zehn Personen begrenzt. Direkt kam Kritik. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) aber verteidigt die Entscheidung: Jetzt sei Schluss mit Partys. Auch eine weitere Verschärfung der Regeln wollte die Senatorin nicht ausschließen.

Der Berliner Senat hat nach Ansicht von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) eine gute Lösung zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie in Berlin gefunden. Man sei gezielt vorgegangen und habe die größten Infektionsherde identifizieren können, sagt sie. "Das ist das Nachtleben in Berlin, was uns Probleme breitet hat", sagt Kalayci. Daher käme jetzt die Sperrstunde ab 23 Uhr.

Die Botschaft sei: "Die Zeit der Geselligkeit ist vorbei", betont die SPD-Politikerin. Die Lage in Berlin sei ernst und da trage jeder einzelne auch Verantwortung, damit die Pandemie nicht aus dem Ruder laufe.

"Die Disziplin hat nachgelassen"

Zu Beginn der Corona-Krise habe Berlin gut reagiert. Die Maßnahmen seien streng gewesen, aber wirkungsvoll. Man habe damals die Pandemie ausbremsen können. "Aber jetzt merken wir, dass die Disziplin nachgelassen hat – gerade bei jungen Menschen", sagt Kalayci. Hier könne man nicht von einer Minderheit sprechen, "denn auch eine Minderheit kann sehr, sehr gefährlich sein, wenn sie sehr mobil sind", so die Senatorin.

Nun seien aber insbesondere auch Bußgelder eine wichtige Maßnahme. Gaststätten, die sich beispielsweise nicht an die Sperrstunden hielten, müssten mit Strafen bis zu 10.000 Euro rechnen. Auch bei privaten Feiern gelte ab jetzt: Maximal zehn Personen dürfen in einem geschlossenen Raum feiern. Draußen dürfte noch mit maximal 50 Personen gefeiert werden.

"Jetzt ist Abstand angesagt"



Insbesondere den jungen Menschen müsste klar werden, dass sie eine Mitverantwortung für ihre Mitmenschen tragen. "Es ist jetzt Schluss mit Partys, mit privaten Treffen, Gruppen-Treffen. Jetzt ist einfach Abstand angesagt. Die Winterzeit ist eine sehr gefährliche Zeit und da brauchen wir eine sehr hohe Disziplin von allen – aber vor allem auch von den Jüngeren", betont Kalayci.

Die Schärfe der Beschlüsse hänge von der Infektions-Entwicklung ab. Schärfere Maßnahmen schließt Kalayci daher nicht aus. "Die Entwicklung hängt von dem Verhalten jedes Einzelnen ab", betont sie.