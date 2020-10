- Bergkarabach: Kein Anzeichen für Kampfende

In der Konfliktregion Bergkarabach gehen die Kämpfe weiter. Zivilisten suchen Schutz vor den Angriffen, etliche Menschen fliehen. Kaukasus-Korrespondentin Palina Milling fasst die Lage zusammen.

Das öffentliche Leben in Bergkarabach sei zum Stillstand gekommen, sagt Milling. Die Menschen suchten Schutz in Luftschutzkellern - in der Hauptstadt von Bergkarabach, Stepanakert, werden auch Wohnviertel beschossen. Lebensmittel seien nur unzuverlässig zu bekommen, über die situation in den Krankenhäusern ist wenig bekannt.





Wenig gesicherte Informationen aus Bergkarabach





Es gebe Verletzte und auch Tote - doch die Zahlen sind nicht unabhängig prüfbar, sagt Milling. Die Zahlen werden von beiden Seiten als Kriegspropaganda benutzt. Ebenso sei nicht klar, wie viele Menschen derzeit aus der Region fliehen. Dass die Hälfte der in Bergkarabach Ansässigen fliehen würden, sei aber derzeit nicht gesichert, sagte die Korrespondentin.





Kein Waffenstillstand in Sicht





Aktuell zeige sich keine Entspannung - die Kämpfe würde eher intensiver. Die Kampfhandlungen finden entlang der gesamten Kontaktlinie statt, die sich auf 180 Kilometer erstreckt. Ein Gesprächsangebot oder Waffenstillstand scheitere an verhärteten Fronten auf beiden Seiten, so Milling.