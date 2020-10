Das Bundesland Brandenburg feiert seinen 30. Geburtstag. Das Land habe sich prächtig entwickelt und punkte mit Lebensqualität, so Jörg Steinbach (SPD), Brandenburgs Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie.

Steinbach sagte, er hätte sich einst nicht vorstellen könne, wie es sei, in Brandenburg zu leben - doch viele Städte seien heute attraktiv und bunt. Als Wirtschaftsminister lobte er, dass es in Brandenburg Unternehmen gebe, die Spitzenprodukte herstellten - diese blieben aber manchmal verborgen, weil sie nicht aufgekauft werden wollten.





Steinbach: BrandenburgerInnen können stolz auf ihr Bundesland sein





Brandenburg könne in Sachen Wirtschaft und Lebensqualität punkten - dies sei sein persönlicher Eindruck und dies bestätigten auch Rankings. Doch die BrandenburgerInnen würde diese Leistungen manchmal gar nicht wahrnehmen. Steinbach vermutet, dies läge unter anderem an den Nachwehen der Wendezeit und teils ungerechter Deindustrialisierung in der Region.





Menschen sind interessiert an Politik





Die Menschen sei nicht politikverdrossen, so Steinbach - sondern Politiker-verdrossen. Es fehle bisweilen an markanten Persönlichkeiten und es gebe Kritik an allzu nüchternen BerufspolitikerInnen. Dennoch: Die Politik vor Ort habe dies auch erkannt und steuere dagegen, so der SPD-Politiker.