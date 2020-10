- Hikel: Müssen den Eindruck von Normalität vermeiden

Angesichts steigender Infektionszahlen berät der Berliner Senat am Dienstag erneut über die Corona-Maßnahmen. Der Bezirk Berlin-Neukölln ist stark betroffen, aber der Eindruck, es passiere nichts, täusche, so Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD).



Die Zahlen im Bezirk Berlin-Neukölln stiegen - und im Rahmen der Nachverfolgung zeige sich, dass es nicht "den einen Kontakt-Hotspot" gebe, so Hikel. Das Infektionsgeschehen sei derzeit breit gestreut und diffus.





Berlin ist schwer zu kontrollieren





Der Eindruck, es würde in Berlin nichts getan, sei falsch, so Hikel. Im Bezirk Neukölln seien aktuell über 100 Anzeigen wegen Corona-Verstößen im Verfahren, so der Bezirksbürgermeister. Ordnungsamt und Polizei seien in allen Bezirken im Einsatz. Doch Berlins Bevölkerungsdichte mache lückenlose Kontrollen schwieriger. Zudem gebe es juristische Verzögerungen.





Hikel: "Sperrstunde verlagert das Feiern ins Private"





Über den Sommer und durch die vergleichsweise geringen Infektionszahlen sei bei den Menschen der Eindruck einer Normalität entstanden, die so nicht existiere, sagte Hikel. "Wir müssen klare Signale setzen, dass (...) es kein normales Jahr 2020 ist." Dem Vorschlag einer Sperrstunde in Berlin sei er nicht abgeneigt, so der SPD-Politiker. Dennoch sei zu erwarten, dass sich Partys und Feiern dann ins Private verlagerten, wo es weniger Kontrolle gebe.





Risikogruppen unbedingt weiter schützen



Hikel sagte, es wäre sinnvoll, dass Bußgelder gleich vor Ort kassiert würden - dies beträfe die Gastronomie, aber auch den öffentlichen Personennahverkehr. Im ÖPNV hätten sich die Bußgelder für Maskenmufel bereits als effektiv gezeigt. Zusätzlich solle die Aufklärung noch verbessert werden. Risikogruppen müssen unbedingt geschützt werden. Lieber solle man in zwei Monaten auf zu strenge Maßnahmen zurückblicken, als in zwei Monaten hilflos vor einem exponentiellen Wachstum, mehr Kranken und auch Toten zu stehen, so Hikel.