Di 06.10.2020

- Willich: Ampelsystem braucht aktuellen Bezugsrahmen

Die Corona-Fallzahlen in Berlin steigen weiter an. Der Senat tagt daher am Dienstag, um neue Maßnahmen zu besprechen. Wie sinnvoll das Berliner Ampelsystem ist, haben wir Stefan Willich gefragt. Er ist Direktor am Institut für Epidemiologie an der Charité Berlin.