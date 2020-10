- "Wir dürfen unseren guten Ruf nicht verspielen"

Die Corona-Pandemie hat beim Tourismus in Berlin massive Einbußen verursacht. Nun werden immer mehr Bezirke - vor allem die hippen - zu Risikogebieten erklärt. Die Situation für Kultur und Tourismus werde in den nächsten Monaten überaus schwierig bleiben, sagt der Geschäftsführer von Visit Berlin, Burkhard Kieker.



Auch ohne Clubs habe Berlin den BesucherInnen viel zu bieten, so Kieker. Die Auslastung über den Sommer habe bei etwa 40 Prozent des üblichen Tourismusbetriebs gelegen, damit sei Berlin Europameister.

"Überzeugungsarbeit nach innen"



Seit Ende letzter Woche mehrere Bezirke zu Risikogebieten erklärt wurden, habe man sämtliche Werbekampagnen vorerst gestoppt, erklärt der Geschäftsführer des offiziellen Reiseportals. Gemeinsam mit dem Senat konzentriere man sich nun zunächst auf eine Sensibilisierungskampagne, die sich an die BerlinerInnen richtet. "Es gibt also Überzeugungsarbeit nach innen", sagt Kieker.

Die unterschiedlichen Regelungen nicht nur innerhalb Europas sondern auch in den verschiedenen Bundesländern, mache das Reisen derzeit sehr schwierig. "Wir sind in einem tiefen, dunklen Tal und können nur hoffen, dass sich das bald aufklärt." Er lege Hoffnung in die baldige Einführung der Schnelltests.

Kommende Monate werden schwierig

Die Partys, wie sie etwa in einigen Berliner Parks stattgefunden hätten, seien zwar komplett unvernünftig, aber menschlich nachvollziehbar. "Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht unseren guten Ruf verspielen", betont Kieker. Berlin sei bisher beeindruckend gut durch die Pandemie gekommen. "Im Moment geht es abwärts", sagt Kieker.