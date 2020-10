- Home Office: "Die Menschen wollen selber entscheiden"

Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Viele ArbeitnehmerInnen können problemlos im Homeoffice arbeiten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will daher ein Recht auf mobiles Arbeiten durchsetzen. Der Gesetzentwurf gehe aber die wichtigsten Änderungen nicht an, um mehr Home Office zu ermöglichen, kritisiert der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP, Johannes Vogel.

Er sei großer Fan des Home Office, betont Vogel. Allerdings müssten die Regeln dafür dringend modernisiert werden. Vieles, was jetzt schon gelebt werde, befinde sich in einer rechtlichen Grauzone. Der Gesetzentwurf des Arbeitsministers gehe diese Regelungen aber nicht an, kritisiert der FDP-Politiker.

"Arbeit im Home Office ist flexibler organisiert"

"Das Arbeitszeitgesetz verbietet heute, dass wenn man am Abend noch eine dienstliche E-Mail liest, am nächsten Morgen vor 10 Uhr anfängt", sagt Vogel. Die Arbeitsstättenverordnung schreibe außerdem vor, das Arbeitgeber in die heimischen Wohnungen gehen und die Ergonomie des Schreibtischstuhls überprüfen müsse. Solch komplizierte Regeln müssten abgeschafft werden. "Das sind die wahren Hürden für eine stärkere Nutzung von Home Office", betont Vogel.

Die erforderlichen Änderung bedeutete aber nicht, dass ArbeitnehmerInnen mehr arbeiten oder weniger Pause machen sollen, betont Vogel. Im Home Office sei die Arbeit aber deutlich flexibler organisiert. "Die Leute wollen selber freiert bestimmen, wie sie das verteilen", sagt Vogel. Die Grenze zum Schutz der ArbeitnehmerInnen müssten weiterhin bei der heutigen wöchtenlichen Höchstarbeitszeit liegen.