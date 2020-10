picture alliance/dpa Bild: picture alliance/dpa

Mo 05.10.2020 | 10:05 | Interviews

- FES: Waffen-Lieferanten müssen klar benannt werden

Deutschland und die Vereinten Nationen haben zu einem virtuellen Libyen-Treffen am Montag geladen. Das Ziel ist die Schlichtung in dem jahrelangen Konflikt in dem nordafrikanischen Land. Am wichtigsten sei nun, klar zu benennen, welche Länder weiterhin Waffen nach Libyen entsenden, sagt Thomas Claes von der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Im Januar 2020 hat es in Berlin eine große Libyen-Konferenz gegeben. Unterstützer-Staaten der libyschen Konfliktparteien hatten sich bereit erklärt, das Waffenembargo einzuhalten und sich nicht weiter einzumischen. Doch das ist nicht passiert. Deutschland sei ein glaubwürdiger Akteur in Libyen, sagt Thomas Claes. Er ist der Landesdirektor der Friedrich-Ebert-Stiftung für Libyen. Zwar habe sich Deutschland stark bemüht, den Friedensprozess voranzutreiben, doch der Kern der Januar-Konferenz sei nicht umgesetzt worden, "nämlich das Ende der Waffen-Exporte", so Claes. Der Konflikt in Libyen sei eingefroren. Im Sommer habe es eine massive Eskalation gegeben. "Insbesondere durch die Hilfe der Türkei ist es der Regierung der Nationalen Einheit um Premierminister Sarradsch gelungen (…) die Truppen (des rivalisierenden) Generals Chalifa Haftar zurückzudrängen", erklärt Claes. Die Fronten seien derzeit eingefroren. Einen offiziellen Waffenstillstand gebe es aber dennoch nicht. "Gespräche finden permanent statt, allerdings bislang ohne größere Durchbrüche", sagt Claes. "Wir müssen herausfinden: Wer schickt was?" Ministerpräsident Sarradsch hatte unterdessen angekündigt, Ende Oktober die Macht abzugeben. Unklar sei aber noch, warum er seinen Rücktritt angekündigt hatte. Die Ankündigung sei aber auch sehr vage gehalten. Auch die Qualität des öffentlichen Lebens habe sich seit dem Sommer zunehmend verschlechtert. Es gebe viele Stromausfälle, viele Proteste. Das sei nicht nur Folge des Konflikts, sondern auch die Folge von Korruption und Missmanagement der Regierung. "Dagegen gab es massive Proteste – sowohl im Westen als auch im Osten des Landes", sagt er. Die EU-Mission sollte eigentlich das Waffenembargo in Libyen kontrollieren. Doch daran habe es schon vor Beginn große Zweifel gegeben, sagt Claes. Es habe aber auch Meldungen gegeben, dass Schiffe mit Waffenlieferungen tatsächlich abgefangen wurden. „Es ist also noch Luft nach oben. Eines der zentralen Aspekte, nicht nur einzelne Ladungen abzufangen, sondern auch genau zu sagen, wer hat da was geschickt.“