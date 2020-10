- Kein gutes Jahr für den Brandenburger Tourismus

Vier Berliner Bezirke sind vom RKI zu Corona-Hotspots erklärt worden. Beschränkungen für BesucherInnen aus den Bezirken, hält der Landestourismusverband Brandenburg dennoch nicht für sinnvoll. Wenn dann müsste man sich Berlin als Ganzes anschauen.

Laut Robert-Koch-Institut zählen vier Berliner Bezirke zu den bundesweit sieben sogenannten Hotspots. Das heißt, dass es innerhalb einer Woche mindestens 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gegeben hat. In Berlin zählen dazu die Bezirke: Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg.

Schleswig-Holstein ist vorangeschritten und hat Beschränkungen von Einreisende aus den betroffenen Berliner Bezirken erlassen. Markus Aspetzberger, Geschäftsführer im Landestourismusverband Brandenburg, hält das für wenig sinnvoll. Wenn dann müsste man sich Berlin als Ganzes anschauen. Denn es gebe eine hohe Mobilität nicht nur innerhalb von Berlin, sondern auch zwischen Berlin und Brandenburg. Eine Unterteilung in einzelne Bezirke für nur mehr Verwirrung und Bürokratie sorgen.

Die BerlinerInnen seien die wichtigste Touristengruppe in Brandenburg, sagt Aspetzberger. Besorgt sei er daher schon, sagt er. "Deswegen wünschen wir uns auch von allen Beteiligten, dass man diese Corona-Krise weiter ernst nimmt", betont er. Es müsse klar sein: "Wir kommen da nur gemeinsam durch."

Schwieriges Jahr für den Brandenburger Tourismus

Bisher seien die Hotel- und Gastronomie-Betriebe für die Überprüfung der Wohnorte ihrer Gäste verantwortlich. Das sei natürlich oft sehr kompliziert, sagt Aspetzberger, denn nun müsse auch geprüft werden ob die einzelnen Landkreise zu den Risikogebieten zählen. "Das gilt aber auch für den Vermieter eines Ferienhauses", so Aspetzberger. "Das ist tatsächlich eine Aufgabe, die unsere GastgeberInnen hier stemmen müssen."

Der Tourismus in Brandenburg habe unter der Krise gelitten. Das erste Halbjahr sei ein Desaster gewesen, sagt Aspetzberger. "Wir haben 50 Prozent Gäste weniger gehabt, die in Brandenburg Urlaub gemacht haben", sagt er. Das betreffe den Zeitraum, in dem nicht vermietet werden durfte. Entgegen der Erwartungen habe es selbst im Juli ein Minus gegeben, im Vergleich zum Vorjahr. Denn insbesondere der Tourismus in den Städten lief erst langsam wieder an.