picture alliance / abaca Bild: picture alliance / abaca

Fr 02.10.2020 | 09:25 | Interviews

- Positiver Corona-Test: "Trump kann nicht mehr von der Pandemie ablenken"

US-Präsident Donald Trump und Ehefrau Melania haben sich mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in Quarantäne. Trump kann vorerst nicht öffentlich auftreten, die TV-Duelle fallen voraussichtlich aus. Was das für den Wahlkampf in den USA bedeutet, erklärt der Politikprofessor Boris Vormann.