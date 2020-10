dpa Bild: dpa

Fr 02.10.2020 | 07:25 | Interviews

- Schwesig: "Demokratie ist vielfältiger, aber auch anstrengender"

Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es noch wenige Ostdeutsche in Führungspositionen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist eine von ihnen. Die Einheit sei das größte Glück in der deutschen Geschichte, aber es gebe auch viele Schwierigkeiten, über die gesprochen werden muss, so Schwesig.