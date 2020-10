- Rassistische Chatgruppe auch bei der Berliner Polizei

Bei der Berliner Polizei ist eine Chatgruppe aufgeflogen, in der rechtsextreme Haltungen sichtbar werden. Beteiligt waren demnach über Jahre hinweg mehr als 25 Beamte. Politikwissenschaftler Christoph Kopke fordert interne Beschwerdestellen, damit KollegInnen ohne Angst Auffälliges melden können.



Angesichts der Aufdeckung von Rassismus bei der Berliner Polizei unterstützt der Politikwissenschaftler Christoph Kopke die Idee, interne Beschwerdestelle bei der Polizei einzurichten. Die Möglichkeit sich als Polizist über Auffälligkeiten in der Haltung von KollegInnen zu äußern, sei dringend nötig, meint der Professor an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht.

Eigentlich eine "Haltung der Solidargemeinschaft"

Bei der Korruptionbekämpfung gebe es diese Stellen schon, so Kopke. Ähnliches wäre bei Anmerkungen zum Thema Rechtsextremismus nötig. Wichtig sei, dass die "Haltung der Soldargemeinschaft" bei der Polizei sich nicht ändere in eine Gemeinschaft von RechtsbrecherInnen.

Angst vor dienstlichen Konsequenzen

Kürzlich wurde Journalisten vom ARD-Magazin "Monitor" über rassistische Chatverläufe bei der Berliner Polizei informiert - aus KollegInnen-Kreisen, die aber dienstliche Konsequenzen fürchten. In den Chats werden Muslime mit Affen verglichen, Flüchtlinge als Vergwaltiger und Ratten bezeichnet, und der antisemitische Attentäter von Halle wird mit der Bemerkung versehen: Mit rechts hat das nichts zu tun.

Kopke: Mit weiteren Fällen in anderen Ländern zu rechnen

Auch in Nordrhein-Westfalen und in Hessen sind derartige rassistische Bemerkungen bei der Polizei schon aufgeflogen. Er würde sich nicht wundern, wenn weitere Vorfälle in anderen Bundeländern ans Licht kämen, sagt Kopke.