- TV-Duell: "Es wurde wenig über Politik gesprochen"

Das erste TV-Duell zwischen US-Präsident Trump und Herausforderer Joe Biden glich eher einer Schlammschlacht als einer Debatte. Das politische Klima der USA sei vergiftet und das Duell verdeutliche die gesellschaftliche Spaltung, so Boris Vormann, Professor für Politikwissenschaft.



Eine ähnliche Aggressivität hat Vormann schon beim Rededuell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump vor vier Jahren beobachtet. "Man fragt sich, was bringt so ein Duell, wenn man überhaupt nicht miteinander sprechen kann?", so der Politikwissenschaftler. Man könne durchaus streiten, aber das Duell sei auch Abbild einer "tief gespaltenen Gesellschaft".





Joe Bidens unklare Strategie





Joe Bidens "Halt die klappe" in Richtung Trump sei aber auch nicht der richtige Weg. Ebenso sei wenig klar, welche Strategie der Kandidat der Demokraten verfolge, so Vormann. Auf das zweite und dritte Rededuell zu verzichten, wie einige Medien es jetzt bereits andenken, sei keine gute Idee. Allerdings bliebe unklar, so der Politik-Experte, was dabei herauskommen soll.





Trump festigt Politik der Angst





Die Wählerinnen und Wähler in den USA würden sich zunehmend abwenden von einer derartigen Form der Politik, so Vormann. Die politische Krise der USA habe aber nicht erst 2016 begonnen, sondern schon in den 1990er Jahren. Doch Trump habe die Gewaltenteilung unterminiert, er greife die Presse an, bezeichnet seine Gegner als Feinde. Unter ihm habe sich eine Politik der Angst verfestigt, die letztlich nur dem eigenen Machterhalt diene, so Vormann.