- Behle: Wir brauchen einen zukunftsfähigen ÖPNV

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sowie von mehr als ein Dutzend Verkehrsunternehmen in Brandenburg am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Sie sollen zwischen 3 und 12 Uhr ihre Arbeit niederlegen.

In Berlin streikt die BVG, in Brandenburg beteiligen sich die Verkehrsbetriebe Potsdam, die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald, die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft, die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH, der Busverkehr Oder-Spree, die Barnimer Busgesellschaft, Cottbusverkehr, die Havelbus Verkehrsgesellschaft, der Regiobus Potsdam Mittelmark, die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) und die Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel.

