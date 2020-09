- "Es geht um eine rein wissenschaftliche Endlager-Suche"

Zwischenbericht: Atommüll-Endlager in Berlin oder Brandenburg?

Am Montag hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE ihren Zwischenbericht für ein Atommüll-Endlager vorgestellt. 90 Regionen in Deutschland, auch in Brandenburg und Berliner Randgebieten - sind demnach theoretisch geeignet. Gorleben scheidet dagegen aus. BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz erklärt, wie bei den Untersuchungen vorgegangen wird.