- Jom Kippur – "Stresstest" für Israels Gesellschaft

Am Feiertag Jom Kippur könnten Jüdinnen und Juden in Israel in die Synagoge gehen - allerdings nur in beschränkter Zahl. Viel eher werden speziell in Israel auch Feiern unter freiem Himmel angeboten.





Lockerungen in Israel kamen zu schnell



Die erste Welle der Corona-Infektionen habe Israel noch gut gemeistert, so Stein. Doch die Lockerungen kamen viel zu schnell, wären zudem schlecht organisiert gewesen. Seitdem stiegen die Fälle wieder - bis zu mehr als 8000 Fällen pro Tag. Der neue Lockdown wird mit Skepsis betrachtet, auch Expertinnen und Experten stritten, wie weitreichend die Einschränkungen sein müssten. Besonders betroffen seien ultraorthodoxe Jüdinnen und Juden sowie die arabische Minderheit im Land, so Stein - in diesen Gruppen müssten die Zahlen sinken.





Kritik an Netanyahu: Pandemie als politischer Hebel





Derzeit vermische sich in der Regierung Netanyahus die Pandemie-Bekämpfung mit dessen eigener politischer Zukunft, so der Ex-Botschafter. Diese stehe für den Premierminister anscheinend jetzt im Vordergrund - nicht die Zukunft des Landes, sagte Stein. Die Bevölkerung vertraue der Regierung und ihren Maßnahmen weniger, was durchaus auf Netanyahus Kurs zurückzuführen sei.