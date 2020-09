- Zwischenbericht: Atommüll-Endlager in Berlin oder Brandenburg?

Am Montag hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE ihren Zwischenbericht für ein Atommüll-Endlager vorgestellt. 90 Regionen in Deutschland, auch in Brandenburg und Berliner Randgebieten - sind demnach theoretisch geeignet. Gorleben scheidet dagegen aus. BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz erklärt, wie bei den Untersuchungen vorgegangen wird.



"Wir haben 90 Teilgebiete identifiziert, die insgesamt 54 Prozent der Bundesrepublik bedecken", sagt Kanitz. Das alleine zeige, dass ein Teilgebiet längst noch kein Standort sei. Unter den geeigneten Regionen befinden sich mehrere Gebiete in Berlin und Brandenburg. Man habe in diesem ersten Schritt aufgrund geologischer Daten überprüft, welche Gebiete über das nötige Vorkommen an sogenanntem Wirtsgestein verfügten. Laut Mindestanforderung müsse das Gestein 100 Meter dick sein und 300 Meter unter der Erde liegen, so Kanitz.

Gorleben als möglicher Standort ausgeschieden

Es werde in kommenden Verfahrensschritten weitere Untersuchungen wie Bohrungen in den betreffenden Gebieten geben. Wissenschaftliche Kriterien hätten dabei stets Vorrang, so Kanitz. "Die Frage von Siedklungsstrukturen, von Überschwemmungsgebieten oder Trinkwasserzonen sind Fragen, die in der Abwägung eine Rolle spielen können", so der BGE-Geschäftsführer. Der Grundsatz laute aber: "Geologie vor Geographie".

Der Salzstock Gorleben sei als möglicher Standort ausgeschieden. "Es konnte im Zuge der geowissenschaftlichen Untersuchungen keine günstige geologische Gesamtsituation attestiert werden", erklärt Kanitz.

Standort soll 2031 feststehen

Bis 2031 will die Bundesgesellschaft für Endlagerung einen Standort für das Atommüll-Endlager gefunden haben. "Wir müssen jetzt schnell zu einer weiteren Eingrenzung kommen", sagt Kanitz. Die Gesellschaft habe die Verantwortung, die Frage der sicheren Lagerung zu klären und nicht auf kommende Generationen abzuwälzen. Er glaube daran, dass durch transparente Beteiligung und eine objektiv wissenschaftsbasierte Entscheidungsgrundlage ein gesellschaftlicher Konsens erzielt werden könne, so Kanitz.