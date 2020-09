imago images/ Felix Zahn Bild: imago images/ Felix Zahn

Mo 28.09.2020 | 16:05 | Interviews

- Rechtsextreme Anschlagsserie weiter unaufgeklärt

Eine Sonderkommission der Berliner Polizei hat es nicht geschafft, eine rechtsextreme Anschlagsserie in Neukölln aufzuklären. Es gebe nicht genügend Beweise gegen die drei Hauptverdächtigen, so der am Montag vorgestellte Abschlussbericht. Nun wird eine unabhängige ExpertInnenkommission eingesetzt, berichtet Inforadio-Reporterin Birgit Raddatz.