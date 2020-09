- "Konflikt in Bergkarabach lenkt von Innenpolitik ab"

Der Konflikt um die in Sowjetzeiten autonome Region Bergkarabach war nie weg, so Hofmann. Immer wieder habe es Verletzungen des Waffenstillstands von 1994 gegeben - so unter anderem 2016 und 2020. Beide Male waren vor allem auf aserbaidschanischer Seite viele Opfer zu beklagen.

Konflikt lenkt von innenpolitischen Problemen ab



Die Türkei sehe sich als Schutzmacht von Aserbaidschan und nach den Verlusten vom Sommer 2020 hatte der türkische Verteidigungsminister "Rache für die gefallenen aserbaidschanischen Soldaten" angekündigt, so Hofmann. Beide Länder versuchten, von innenpolitischen Problemen abzulenken auf einen außenpolitischen Konflikt. Die Türkei stellt den Konflikt um die Region Bergkarabach - diese wird überwiegend von Christinnen und Christen bewohnt - zudem als einen Religionskonflikt dar. Ein weiterer Aspekt sei die gedachte ethnische Einheit der Türkei und Aserbaidschan, so Hofmann.

Russland hält sich derzeit zurück



Derzeit sehe die Kaukasus-Expertin keine Gefahr für einen Stellvertreterkrieg zwischen der Türkei und Russland - der Schutzmacht Armeniens. Russland beschränke seine Einmischung auf die diplomatische Ebene. Doch die Türkei schicke mittlerweile auch Söldner - meist geflohene und verarmte Syrer. Bis zu 4000 dieser Söldner sollen sich bereits in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku befinden und bereits an Gefechten teilgenommen haben.