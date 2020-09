- Run auf 2:01:39: Wegen Corona gibt es den Berlin-Marathon per App

dpa/Soeder Bild: dpa/Soeder

Eigentlich wäre an diesem Wochenende der Berlin-Marathon. Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus starten nur Staffeln. Und: In einer App kann jeder weltweit schauen, wie weit er es in der Marathonzeit von 2:01:39 schafft, erzählt Veranstalter Jürgen Lock.