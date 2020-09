- "Auf normalen Wege kann Trump kaum gewinnen"

Anfang November stehen in den USA die Präsidentschaftswahlen an. Trump habe auf normalen Wegen wenig Chancen auf eine zweite Amtszeit, daher schüre er schon jetzt Zweifel an den möglichen Wahlergebnissen, sagt Andreas Etges von der Uni München.

Noch-Präsident Donald Trump ist der Meinung, dass die Briefwahl die Gefahr von Wahlfälschung erhöht. Daraufhin deutet er sogar an, im Falle einer Niederlage, das Weiße Haus nicht verlassen zu wollen. "Das darf er nicht", sagt Andreas Etges. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Amerika-Institut an der Universität München. Die Amtszeit Trumps ende offiziell im Januar, betont Etges.

Delegitimation der Wahl

Fakten könne Trump im Wahlverfahren nicht schaffen, "aber er versucht Zweifel an seiner möglichen Wahlniederlage heraufzubeschwören", sagt Edges. Er sieht Trump mit dem Rücken zur Wand. Mit seinem Verhalten wolle Trump das mögliche negative Wahlergebnis delegitimieren. "Er kann das Wahlergebnis nicht umdrehen", sagt der USA-Experte.

Trump könne sich aber am Wahlabend, wenn das Ergebnis noch nicht festliegt, vorzeitig zum Wahlsieger erklären. Viele würden ihm glauben, auch wenn sich ein paar Tage später ein anderes offizielles Wahlergebnis zeigen würde. Danach könnte es zu Ausschreitungen kommen, sagt Etges, denn seine UnterstützerInnen könnten für ihn auf die Straße gehen. "Auf normalen Wege, kann er eigentlich kaum gewinnen", sagt Etges. Deswegen versuche es mit anderen Mitteln.

Entscheidung im Supreme Court

Ein weiteres Problem sieht Etges in Trumps möglicher Ernennung einer Nachbesetzung von Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court. Sollte Trump auch ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger ernennen könne, habe er drei RichterInnen am Supreme Court ernannt. Diese werden auf Lebenszeit ernannt. Der Supreme Court treffe am Ende auch die Entscheidung über das offizielle Wahlergebnis. Etges regt, dass sich Trump auch auf diesen Weg im Amt halten könne.