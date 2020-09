- Sexismus: Noch immer Alltag in der Politik

Sexismus in der Politik ist auch heute noch ein Problem, sagt Helga Lukoschat von der Europäischen Akademie für Frauen. Was jetzt wichtig sei: Den Teufelskreis durchbrechen und mehr Frauen in die Parteien und Parlamente bringen.

Sexismus in der Politik sei auch ein Stück Alltag, berichtet Helga Lukoschat, Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen, von den Ergebnissen ihrer Studie zu Sexismus in der Politik. Das könne aber immer auch unterschiedliche Äußerungen annehmen, sagt sie. Das könnten offene Diskriminierungen sein, aber auch auf subtile Weise passieren, zum Beispiel, "dass Frauen nicht so ernst genommen werden oder dass ihnen nicht so gut zugehört wird", so Lukoschat.

"Wir reagieren anders auf Sexismus"

"Was sich aber verschiebt, ist, dass wir anders darauf reagieren", sagt sie. Immer mehr Frauen – aber auch Männer – wehrten sich dagegen. Insgesamt steige die Sensibilität. Dennoch betont sie, dass es in den Parteien und Parlamenten nach wie vor viel zu wenig Frauen gebe.

Gleichzeitig zeige ihre Studie auch, dass Beleidigungen im Netz – insbesondere gegen Politikerinnen – enorm zunehmen würden. "Bei den Frauen ist es in der Regel stark sexualisiert", sagt Lukoschat. Denn der Sexismus in der Politik hänge auch mit der Wählerschaft zusammen: "Also es gibt in der Bevölkerung Teile (…), die das offenbar gut finden, wenn Frauen diskriminiert werden", sagt sie. Doch die PoltikerInnen könnten sich das in der Öffentlichkeit nicht ungestraft leisten: "Das ist ja schon erstmal der allererste und wichtigste Schritt."

Teufelskreis durchbrechen

Bei Sexismus in der Politik ginge es auch um Macht. Das Problem aber sei, dass es nicht genügend Frauen in der Politik gebe: Die Frauen müssten sich demnach oft den männlichen Gewohnheiten anpassen. "Das ist wahnsinnig wichtig, dass sich das ändert, denn sonst kommen ja auch nicht mehr Frauen in die Parteien." Man müsse jetzt schauen, wie sich dieser Teufelskreis durchbrechen ließe.