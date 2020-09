- Fridays for Future: "Die politische Umsetzung fehlt"

In Berlin haben sich am Freitag mehrere tausend Menschen an der Klima-Demonstration der Bewegung "Fridays for Future" beteiligt. Die Bewegung habe bisher zwar viel Aufmerksamkeit bekommen, dennoch fehle die politische Umsetzung, sagt der Hamburger Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar.

Auf dem ersten Blick scheine es so, dass sich die Politik auch auf ausführender Ebene dem Klimathema immer weiter öffne, sagt Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar. Er forscht unter anderem zu politischen Bewegungen. Dennoch müsse man hier vorsichtig sein: "Ich halte einen erheblichen Teil für sehr trügerisch", sagt Kraushaar.

Er erinnert an die angekündigte Verkehrswende der Bundesregierung und nennt das Tempolimit in Deutschland als Beispiel. Die deutschen Regelungen seien europaweit einzigartig, immer wieder gebe es Debatten darüber, ein Tempolimit einzuführen; das würde schließlich auch der Umwelt helfen. Doch das Thema würde immer wieder auf die lange Bank geschoben: "Ich denke so geht es mit vielen anderen Dingen auch, auch was zum Beispiel den Kohleausstieg betrifft", sagt Kraushaar.

Bisher wenig Umsetzung der Politik

Die bisherigen Erfolge von Fridays for Future seien eher Aufmerksamkeitserfolge als wirkliche Umsetzungserfolge in der Politik. Die Bewegung sei noch am Anfang. Auch die Corona-Krise sei ein scharfer Einschnitt gewesen. Doch bereits zuvor sei eine Krise von Fridays for Future zu erkennen gewesen. Entscheidend sei nun zu erkennen, wie sich diese Aufmerksamkeitserfolge in wahre politische Erfolge umsetzen ließen – auf Landes-, Bundes- und Europaebene.