picture alliance/Fotostand Bild: picture alliance/Fotostand

Fr 25.09.2020 | 09:05 | Interviews

- Parteiencheck: Wie geht es weiter in der CDU?

In einem Jahr findet die Abgeordnetenwahl in Berlin statt. Wie ist die Berliner CDU aufgestellt? Und wie steht es um den Zusammenhalt innerhalb der Partei? Reporter Thorsten Gabriel berichtet über einen starken Kopf an der Spitze und wenige Frauen darunter.