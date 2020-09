- EU-Migrationspolitik: Linke warnt vor "vielen neuen Morias"

Mit ihrer geplanten Reform der Asylpolitik setzt die EU auf mehr Abkommen mit den Herkunftsländern, auf mehr Grenzschutz und rigorose Abschiebungen. Für die Linken-Bundestagsabgeordnete Heike Hänsel widersprechen die Vorschläge den Menschenrechten - und würden "viele neue Morias" schaffen.



Der Vorschlag zur Asylreform zeige, dass sich einseitig die Länder durchgesetzt hätten, die gegen die Aufnahme von Geflüchteten in der EU sind, so Hänsel. In einer gemeinsamen Union müsste es Kompromisse geben. Für die Zukunft einer gemeinsamen EU-Asylpolitik sehe sie so keine Chance.

Mit neuen Vorschlägen für eine rigorose Abschiebung abgelehnter Asylbewerber will die EU-Kommission Bewegung in die seit Jahren blockierten Verhandlungen über eine Asylreform bringen. Der am Mittwoch in Brüssel präsentierte Vorschlag sieht vor, Länder wie Griechenland und Italien vor allem mit einer starken Unterstützung bei der Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht zu entlasten. Zur Aufnahme von Migranten sollen Staaten wie Ungarn und Polen demnach nur in absoluten Ausnahmefällen verpflichtet werden. Zugleich will die EU-Kommission, dass alle EU-Staaten ihren Beitrag zur gemeinsamen Migrationspolitik leisten.

(Quelle: dpa)