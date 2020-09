- Parteiencheck: Was plant die Berliner Linke?

Ein Jahr vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus blicken wir auf die bisher vertretenen Parteien. Wie sich die Führung der Berliner Linken derzeit aufstellt und wie es um die Zusammenarbeit in der Linkspartei aussieht, erklärt Landespolitikreporter Sebastian Schöbel.



2021 wird ein Superwahljahr - zum einen steht die Bundestagswahl an. Am selben Tag im September wird auch das Abgeordnetenhaus von Berlin gewählt.

15 Prozent der Stimmen laut BerlinTrend



Laut aktuellem BerlinTrend würden rund 15 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Linken dann ihre Stimme geben. Das ist im Parteienranking ein geteilter dritter Platz mit der SPD, hinter den Grünen und der CDU. Wirklich zufrieden sei die Linke damit nicht, meint Schöbel. "Ich glaube, die Linke möchte schon etwas höher hinaus." Ihr Maximum sehe sehe sie in Berlin nicht erreicht.

Klaus Lederer, der beliebte und bekannte



Klaus Lederer, Berliner Kultursenator, ist eines der bekanntesten Gesichter der Linken in Berlin und insgesamt einer der beliebtesten Politiker der Hauptstadt. An ihm führe kein Weg als Spitzenkandidat vorbei, berichtet Schöbel. "Darüber gibt es auch keine Diskussion." Kritik an Lederer habe es kürzlich nur für seine Zustimmung an umstrittenen Bauprojekten gegeben. Das habe er aber mit der Sicherung von Arbeitsplätzen begründen können.

Viele Nachwuchshoffnungen unter 40 Jahren

Eine Nachwuchshoffnung sei die Synchronsprecherin und früheres Piraten-Partei-Mitglied Anne Helm, sagt Schöbel. Sie sei sehr dynamisch - und auf ihr laste nun viel Erwartung. Insgeamt sei die Partei in der Stadt sehr jung - es gebe es viele U40-Politikerinnen und Politiker in der Berliner Linken.