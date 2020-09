- "2020 – Das Wendejahr in der Elektromobilität"

Der US-Bundesstaat Kalifornien will schon in 15 Jahren keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr neu zulassen. Könnte das ein Beispiel für Deutschland sein? Wir sprechen mit dem Autoexperten Christoph Stürmer.

Kalifornien will ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zulassen: Der Bundesstaat sieht darin den wirkungsvollsten Schritt im Kampf gegen den Klimawandel.

Kalifornien sei ein wichtiger Markt in der Autoindustrie, sagt Christoph Stürmer, Autoexperte der Unternehmensberatung PwC. In der Ankündigung sieht er ein wichtiges politisches Signal, ob es sich aber schlussendlich auch umsetzen ließe, müsse sich noch herausstellen.

"Zündung hat es schon gegeben"

Kalifornien könne hier auch als Vorreiter funktionieren, so Stürmer. In der aktuellen politischen Debatte in den USA, sei das aber auch eine starke politische Aussage. "Ich glaube das ist auch ein Wahlkampfmanöver", so Stürmer. Für die Automobilindustrie sei es aber auch eine Erinnerung daran, "dass die Politiker es ernst meinen."

Die Zündung hin zur mehr E-Automobilität habe es längst gegeben, sagt Stürmer. "Das Jahr 2020 wird in der Rückschau das Wendejahr in der Elektromobilität in Europa zu sehen sein", sagt der Autoexperte. Es gebe keinen Weg mehr zurück: "Ab jetzt geht es darum, wer am schnellsten die größten Marktanteile in diesem neuen Markt erwirbt."