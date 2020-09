- Urlaub auf Rügen: Weniger Kapazitäten, gleiche Leistungen

Die Herbstferien stehen an. Und die Corona-Infektionszahlen steigen. Doch trotzdem gehen die Deutschen auf Reisen – vor allem im Inland. Wie gut ist die Ostsee-Insel Rügen auf neue TouristInnen vorbereitet? Wir fragen Knut Schäfer vom Tourismusverband Rügen.

Rügen habe eine sehr gute Sommersaison hinter sich, sagt Knut Schäfer. Er ist Vorstandsvorsitzender des Tourismusverband Rügen. Die Inselbevölkerung, Gaststätten, Hotels als auch die TouristInnen hätten sich mittlerweile mit den Corona-Maßnahmen arrangieren können. Es habe eingespielt, sagt Schäfer.

"Wir haben gerade in diesen Zeiten lernen müssen, wie stark wir als Insel von dem Tourismus abhängig sind", sagt Schäfer. Das habe auch der Rügener Bevölkerung stark die Augen geöffnet. Das Thema Sicherheit stehe – gerade in den touristischen Orten – ganz weit oben: "Es gibt auf jeden Fall mit Sicherheit, mehr Achtsamkeit von den Gastgebern", so Schäfer. Das sei aber genauso auch bei den Gästen spürbar.

Noch freie Betten für die Herbstferien verfügbar

Strände, Ferienanlagen und Restaurants seien geöffnet. "Es sind nur etwas weniger Kapazitäten, weil wir eben die Mindestabstände in den Restaurants wahren etc.", sagt der Vorstandsvorsitzende. Von Einschränkung im Leistungsangebot sei wenig spürbar. Für die Herbstferien seien noch freie Betten verfügbar, sagt Schäfer. Das könne sich aber schnell ändern.