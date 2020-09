- Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt zu

Psychische und körperliche Gewalt gegen Lehrkräfte in der Schule hat laut einer repräsentativen Umfrage unter Schulleitungen deutlich zugenommen. Auch uneinsichtige Eltern seien ein Problem, berichtet Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz Ergebnisse einer repräsentativen Forsa-Befragung im Januar und Februar dieses Jahres vorgestellt. Jede dritte Schulleitung (34 Prozent) in Deutschland gab demnach an, dass es in den vergangenen fünf Jahren an ihrer Einrichtung zu Fällen kam, in denen Lehrer körperlich angegriffen wurden. Bei der gleichen Befragung 2018 sagten noch 26 Prozent der Schulleiter, es habe körperliche Angriffe auf Lehrer in den vergangenen fünf Jahren gegeben.

(Quelle: dpa)