Die Corona-Infektionszahlen steigen - und das hat aus Sicht des Gesundheitssystemforschers Rolf Rosenbrock auch mit mangelhafter Kommunikation durch die Politik zu tun. Der Weg "Staat ordnet an, droht mit Sanktionen, droht mit Polizei" helfe nur kurzfristig.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland offenbaren nach Meinung des Gesundheitssystemforschers Rolf Rosenbrock die schlechte Krisenkommunikation der Politik. Sie sei aktuell in Deutschland "hoch defizitär" - es mangele an Verbindlichkeit und Einheitlichkeit, so der ehrenamtliche Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes-Gesamtverbandes.

Botschaften müssen klar und lebbar sein - und oft wiederholt werden

Damit sich die Botschaften der Politik in der Corona-Krise bei der Bevölkerung festsetzten, müssten sie "gültig, klar und einfach" und außerdem "lebbar" sein, so Rosenbrock. Wiederholungen auf allen Kanälen, sei es auf Plakaten, im Fernsehen oder auf Social Media seien wichtig.

Kurzfristige Verhaltensänderung durch Schockangst und Strafvermeidung



Wenn man möchte, dass eine Bevölkerung die drei großen Botschaften AHA - Abstand, Hygiene, Alltagsmaske - ernst nehme, müsse das breiter kommuniziert werden, meint der Gesundheitssystemforscher. Der Weg "Staat ordnet an, droht mit Sanktionen, droht mit Polizei", sei kein Dialog, sondern sehr einseitig. "Das ist nicht nachhaltig wirksam. Damit kann man nur kurzfristig Verhalten ändern durch Schockangst und Strafvermeidung."

"Selbstschutz ist Fremdschutz und Solidarität"

Stattdessen ist ein entscheidender Fakt aus Rosenbrocks Sicht seit Beginn der Krise im März nicht ausreichend kommuniziert worden: "Selbstschutz ist Fremdschutz und Solidarität." Wäre das klarer und eindringlicher kommuniziert worden, gäbe es seiner Meinung nach weniger Infizierte - gerade unter jungen Menschen - und zudem weniger Menschen, die an Verschwörungserzählungen glaubten. Denn: "Ein Virus, das ich nicht habe, kann ich nicht weitergeben."