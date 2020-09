- Giga Grünheide: Mitnahmeeffekte vs. Umweltschutz

Gegen die geplante Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide wurden bisher über 400 Einwendungen eingereicht. Am Mittwoch soll darüber in der Stadthalle von Erkner mit Tesla-Vertretern beraten werden. Der Bürgermeister von Erkner, Henryk Pilz (CDU), sieht große Chancen für seine Region durch das Großprojekt. Eine sachliche Diskussion mit den Gegnern sei ihm sehr wichtig.



Seit bekannt ist, dass Tesla im brandenburgischen Grünheide seine Giga-Fabrik plant, gibt es Kritik: Zu groß, zu wenig Umweltschutz, schlecht fürs Trinkwasser im dürren Brandenburg. Zwar baut Tesla längst, das aber auf eigenes Risiko, denn rechtssicher ist die Tesla-Fabrik noch nicht. Insgesamt 400 Einwände wurden bislang eingereicht. Und die werden sich einige Tesla-Vertreter am Mittwoch in der Stadthalle Erkner anhören dürfen. Das ist Teil des Genehmigungsprozesses.

"Es ist ein riesiger Prozess"

Henryk Pilz ist der CDU-Bürgermeister von Erkner. Aus seiner Sicht gebe es sowohl Dinge die für als auch Punkte, die gegen die Tesla-Fabrik sprechen. Man müsse eben abwägen. "Es ist ein riesiger Prozess", sagt Pilz. Der größte Kritikpunkt sei das Trinkwasser. 372.000 Liter pro Stunde werde die Fabrik bei Vollauslastung verbrauchen. "Die Mengen an Wasser, über die wir hier reden, die sind vorhanden, so Pilz. Dass es katastrophale Umweltausmaße annehmen könnte durch diese extreme Entnahme von Trinkwasser, dieser Sorge teilt Pilz nicht.

In dieser Debatte werde sehr viel durcheinandergebracht, erklärt Pilz. "Wenn wir von Trinkwasser reden, dann reden wir nicht von Oberflächenwasser." Die Problematik der Seen und Flüsse, die sei erkennbar und die dürfe man auch nicht einfach wegreden. "Aber das tertiäre Wasser, das aus 70, 80 Metern hochgefördert wird. Das ist nicht das Wasser, was wir sehen und trinken", sagt Pilz. Er hoffe, dass der Termin in der Stadthalle zu einer sachlichen Diskussion führe: "Alle haben ein Interesse daran, dass das eine saubere Sache wird."

Grundsätzlich mehr Befürworter in der Region



Grundsätzlich empfinde Pilz es so, dass es mehr Befürworter des Projekts in seiner Region gebe. Allerdings hätten alle, auch die Gegner, den gleichen Respekt verdient, betont er. Eines sei für ihn schon jetzt sicher: "Es wird sich für viele das Leben ändern." Pilz verspreche sich für Erkner, dass es in puncto Verkehrs-Infrastruktur Verbesserungen geben werde. "Die Mitnahmeeffekte, die ein so großes Werk in Wallung bringt, die sind für uns sehr positiv zu sehen."

Persönlich rechne der CDU-Bürgermeister nicht mehr mit "bösen Überraschungen". Für die Gesetzeslagen seien aber letztlich die Ämter da. Aber viele Dinge werden uns in Zukunft noch bewegen, so Henryk Pilz weiter.