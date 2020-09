Wirtschaftsexperte: "In der Krise muss der Staat die Schleusen öffnen"

218 Milliarden Euro neue Schulden - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bringt am Mittwoch seinen Haushaltsplans für das Jahr 2021 ein. Ist diese Neuverschuldung alternativlos? Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, befürwortet neue Schulden in der aktuellen Krise, wirbt aber auch für frühere Exit-Strategien, beispielsweise bei der Kurzarbeit.



Einen solchen Haushaltsentwurf hat es wohl noch von keinem Finanzminister je gegeben: Vorbei die Zeiten sprudelnder Einnahmen. Es hat nur ein winziges Virus gebraucht, um daraus innerhalb weniger Monate einen Krisenhaushalt zu machen, mit Neuverschuldung und riskanten Finanzierungslücken. Muss uns das beängstigen oder ist es das Heilmittel gegen die Corona-Krise?

Der Staat habe lange Zeit sparen können



Gabriel Felbermayr, Wirtschaftswissenschaftler und Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, sieht die Neuverschuldung als richtigen, nötigen Schritt an. "Es sind natürlich große Zahlen. Aber wir erleben auch den größten Einbruch der Wirtschaft in der Geschichte der Bundesrepublik und da ist es gut und richtig, wenn der Finanzminister gegensteuert." Der Staat habe lange Zeit sparen können, daher komme man aus einer soliden Finanzsituation heraus. "Jetzt in der Krise muss der Staat die Schleusen öffnen."

Jahrelang konnte sich der Bundesfinanzminister vor steigenden Steuereinnahmen kaum retten. Ende letzten Jahres hat Deutschland erstmals wieder seit 17 Jahren die Maastricht-Kriterien eingehalten. Aktuell sei man zwar weit davon entfernt, aber Felbermayr sieht Deutschland nach wie vor im europäischen Vergleich gut aufgestellt. Der Schuldenstand sei im internationalen Vergleich immer noch auf einem annehmbaren Niveau. Und wenn alles gut gehe, werde man ab 2022 den Schuldenstand abbauen können.

"Wir brauchen Anreize aus der Kurzarbeit aussteigen zu können"

Die Sozialausgaben belasteten zuaätzlich den Haushalt. Der CDU-Bewerber um den Parteivorsitz Friedrich Merz kritisiert das Instrument der Kurzarbeit und sagt: "Wir müssten aufpassen, uns nicht daran zu gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können - wir müssten zurück an die Arbeit."

Aus Felbermayrs Sicht überziehe Merz da ein bisschen, schließlich gebe es ganze Branchen, wo die Menschen gerne arbeiten würden, aber nicht könnten, etwa in der Gastronomie. Allerdings könne es Gewöhnungseffekte geben, wie man das vor den Hartz IV-Reformen beobachten konnte. "Wir brauchen Anreize, dass aus dem System der Kurzarbeit auch wieder ausgestiegen werden kann", sagt Felbermayr.

Rückkehr zur Anmeldepflicht bei Insolvenzen



Man werde am Ende vermutlich auch einen Anstieg der Insolvenzen sehen, sobald die Anmeldepflicht wieder da sei und das habe dann eine negative Auswirkung auf die Bankbilanzen, so Felbermayr. Da müsse man eventuell früher zurückkehren.

Steuererhöhungen sieht Felbermayr nicht zwangsläufig als probates Mittel an. "Man kann auch über Ausgabensenkungen nachdenken." Außerdem müsse man über einige Subventionen nachdenken, die rückabgewickelt werden könnten.