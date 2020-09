dpa Bild: dpa

Mi 23.09.2020 | 07:05 | Interviews

- Neuinfektionen: Clubs rücken in den Fokus

In Berlin sind die Neuinfektionen mit dem Coronavirus deutlich gestiegen, am stärksten in Friedrichshain-Kreuzberg. Der Grund für den Anstieg sollen Feiern junger Erwachsener sein, bei denen keine Hygieneregeln eingehalten werden. Der Gesundheitsstadtrat des Bezirks, Knut Mildner-Spindler (Linke), kündigt an, die Clubs stärker zu kontrollieren.