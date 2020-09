- Aufgeheizte Stimmung und Verzögerungen bei der Tesla-Anhörung

In der Stadthalle Erkner läuft seit Mittwochvormittag die Anhörung für Einwände gegen die Tesla-Fabrik in Grünheide. Anwohner, Bürgerinitiativen und Umweltverbände können ihre Bedenken vorbringen. Bisher verläuft das äußerst zäh, berichtet rbb-Reporterin Franziska Hoppen.



Zum ersten Mal treffen am Mittwoch in Erkner die Bürgerinnen, Bürger und Verbände mit ihren Einwänden gegen den Bau der Gigafactory in Grünheide auf die Vertreter des US-Autobauers Tesla, sowie auf die Gutachter des Landes Brandenburg, die sich mit den Einwänden beschäftigen sollen.

Zu den fachlichen Einwänden sei man aber auch nach mehr als vier Stunden Anhörung noch nicht gekommen, berichtet rbb-Reporterin Franziska Hoppen. Den ganzen Vormittag ging es stattdessen um kleinteilige Verfahrensfragen zum Ablauf der Anhörung.

Kritik am Ablauf



Ein großes Thema bisher war die fehlende Öffentlichkeit der Anhörung in Erkner. Auf der einen Seite sei die Zahl der Menschen, die während der Anhörung in der Stadthalle sein dürfen um Einwände vorzubringen, wegen der Corona-Schutzmaßnahmen auf 150 begrenzt worden. Zum anderen gibt es keinen Livestream, über den Medien und Menschen mit Einwänden die Anhörung auch außerhalb der Stadthalle mitverfolgen können.

Grund dafür sei, dass die Menschen mit Einwänden im Saal nicht durch Fernsehkameras eingeschüchtert werden sollen. Kritiker sehen darin trotzdem eine Art Vertuschung der Anhörung, so Hoppen.

Der zweite große Diskussionspunkt des Vormittags waren gleich zwei Befangenheitsanträge gegen den Mitarbeiter des Brandenburger Landesumweltamtes, der durch die Anhörung führen soll. Er soll dem rbb gegenüber bereits vor der Anhörung gesagt haben, dass die bisher vorgebrachten Einwände keinen Baustopp der Tesla-Fabrik in Grünheide bewirken könnten.

Nur eine Alibiveranstaltung?



Auch wenn die Befangenheitsanträge mittlerweile abgelehnt wurden, zieht sich die Anhörung weiter in die Länge, berichtet Hoppen. Viele der Anwohner, Bürgerinitiativen und Umweltverbände kritisieren die Anhörung als eine Art Alibiveranstaltung. Sie werfen den zuständigen Behörden des Landes Brandenburg vor, den Bau der Tesla-Fabrik um jeden Preis durchdrücken zu wollen, berichtet die rbb-Reporterin.

Über die Tonspur der Anhörung, die für die Öffentlichkeit zugänglich sei, könne man den Frust der Menschen mit Einwänden regelrecht hören, so Hoppen. Die Stimmung in der Stadthalle heize sich immer weiter auf.

Anhörung wird länger dauern

Laut einer Mitarbeiterin aus dem Umweltministerium seien darüber aber auch nicht alle Anwesenden glücklich. Diejenigen, die fachliche Einwände vorbringen wollen, hatten dazu bisher noch keine Chance, weil immer wieder dieselben das Mikrofon ergreifen, berichtet Hoppen. Der Vorsitzende der Anhörung sagte bereits, dass er nicht mehr damit rechnet, dass die Anhörung der Einwände in dieser Woche geschafft werden kann.

Nach der Mittagspause soll es nun aber auch um Fakten gehen wie Boden- und Gewässerschutz, Emissionsschutz, sowie Verkehr und Infrastruktur. Dafür sollen die Menschen und Verbände in Gruppen eingeteilt werden, um dann themenbezogene Fragen zu stellen und die Vertreter von Tesla sowie die Gutachter des Landes Brandenburg mit ihren Einwänden zu konfrontieren.

So wie die Anhörung bisher läuft, könnte aber auch das einige Tage dauern, glaubt rbb-Reporterin Franziska Hoppen.