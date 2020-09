- Öffentlicher Dienst: Der Frust ist groß

Es drohen regionale Warnstreiks im Öffentlichen Dienst von Bund und Ländern. Andrea Kühnemann, stellvertretende Landesleiterin von ver.di Berlin-Brandenburg, erklärt, warum die erste Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern "verplemperte Zeit" gewesen sei. Dabei wehrt sie sich gegen Kritik, man würde den Bogen in Krisenzeiten überreizen.

Kitas zu, der Müll bleibt liegen - das ist das Druckmittel der Gewerkschaften im Öffentlichen Dienst. Und tatsächlich wollen sie dieses Druckmittel schon heute einsetzen. Es gibt Warnstreiks, um Bewegung in die festgefahrenen Tarifverhandlungen zu bringen. Beschäftigte in Kindergärten und Kliniken werden heute in einigen deutschen Städten in den Ausstand treten. Sie fordern 4,8 Prozent mehr Lohn. Bund und Kommunen halten ihre leeren Kassen dagegen.

Die stellvertretende ver.di-Landeschefin für Berlin-Brandenburg, Andrea Kühnemann, erklärt, dass es in der Region wohl erst ab Freitag zu Streiks kommen werde. Man sei aber in den Planungen. In Berlin werden die Kitas allerdings nicht betroffen sein, dagegen aber die Wasserbetriebe, die Stadtwerke und kommunale Krankenhäuser."Uns ist die Situation durchaus bewusst, dass die Bürgerinnen und Bürgern betroffen sind." Aber der Frust in den Neuen Bundesländern sei groß, da die Arbeitgeber nicht bereit seien, die Arbeitszeiten an Westniveau anzugleichen.

Große Enttäuschung in der ersten Verhandlungsrunde



Man habe sich sehr viel Zeit genommen, sagt Kühnemann. Aus ihrer Sicht überreize man hier nicht und habe kein schlechtes Gewissen – auch in Zeiten von Corona. Es sei eine angemessene Forderung. Man müsse die Attraktivität der Jobs im öffentlichen Dienst steigern. Die Sicherheit der Arbeitsplätze sei zwar etwas wert, aber man habe trotzdem das Recht, einen Arbeitskampf durchzuführen. Der Öffentliche Dienst habe einen hohen Stellenwert und den habe er in der Krise abermals deutlich gezeigt.

Die Warnstreiks kämen nun, weil Arbeitgeber in Potsdam kein Angebot vorgelegt hätten. Da sei man sehr enttäuscht gewesen, so Kühnemann: "Es war verplemperte Zeit." Man müsse nun den Druck erhöhen, damit die Arbeitgeber etwas vorlegen. Die Mindestforderung sei ein Mindestbetrag, die Angleichungen der Arbeitszeit und für die Auszubildenden und die Beschäftigten in den städtischen Krankenhäusern müsste ebenfalls etwas spürbar sein, erklärte Kühnemann.