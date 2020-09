imago/Jan Huebner Bild: imago/Jan Huebner

Di 22.09.2020 | 09:25 | Interviews

- Ängste und Hoffnungen rund um Giga Grünheide

Der US-Elektroautobauer Tesla will in diesem beschaulichen Örtchen in Brandenburg, versteckt zwischen Wäldern und Seen, eine gigantische Autofabrik bauen. Wie das geht, welche Hoffnungen, Ängste und Probleme das mit sich bringt, das beleuchtet seit ein neuer rbb24-Podcast: Giga Grünheide. Franziska Hoppen ist eine der Autorinnen und sie erklärt was hinter dem Podcast steckt.