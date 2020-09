- Maag: "Frage der Immunität ist noch nicht geklärt"

Ist es richtig, dass jemand der Corona, also eine Covid19-Infektion überstanden hat, einen Immunitätsausweis bekommt und sich dann nicht an Beschränkungen halten muss? Der Ethikrat, ein Beratergremium der Bundesregierung, sagt nun, dass es so für so ein Dokument noch zu früh ist. Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert kennt die Einzelheiten.