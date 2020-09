dpa Bild: dpa

Di 22.09.2020 | 07:25 | Interviews

- Günther: "Vieles muss erst gelernt werden"

Berlin beteiligt sich am internationalen autofreien Tag. Doch schon im Berufsverkehr des 22. Septembers wird klar, viele Verkehrsteilnehmer haben sich nicht beteiligt. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) glaubt dennoch an einen positiven Effekt dieses Tages und will die Verkehrswende in Berlin weiter fortführen - allen Widrigkeiten zum Trotz.