- Corona als Konfliktherd für Alzheimer-Erkrankte

Für an Alzheimer erkrankte Menschen und ihre Angehörigen war das letzte halbe Jahr besonders schwer - in Zeiten von Corona. Edward Müller ist Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Berlin und selbst pflegender Angehöriger. Er beschreibt einen Alltag voller Konflikte und mahnt die Politik zur Sensibiltät an.

Nehmen sie mal an, sie wachen morgens auf, und plötzlich ist die Welt eine andere: Auf einen Schlag tragen die Menschen Masken. Die Kinder, die immer zu Besuch kamen, kommen nicht mehr. Die Menschen in ihrer Umgebung scheuen jeden Handschlag, jede Umarmung. Und als sie zum sonst so freundlichen Bäcker gehen, werden sie unsanft auf diese seltsame Maskenpflicht hingewiesen. So könnte sich das anfühlen für Demenzkranke. Für sie ist es eine Katastrophe, wenn sich Routinen verändern. Routine bedeutet Gewissheit. Am 21. September ist jährlich der Weltalzheimertag. Edward Müller ist 1. Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Berlin und selbst pflegender Angehöriger. Große Konflikte im Alltag

Edward Müller erklärt, Corona bedeute für einen Alzheimer-Patienten, dass sich der ganze Alltag ändere. Doch: "Diese Umstellungsfähigkeit hat ein Alzheimer-Patient nicht mehr." Er wisse nicht, wie er damit umgehen soll. Dies führe im Alltag zu großen Konflikten, so Müller. Es werde sehr anstrengend für die Angehörigen. Man müsse viel erklären. Wichtig sei, dass man sich nun nicht isoliere und trotzdem den Weg in die Öffentlichkeit suche. Sollte ein erneuter Shutdown kommen, wäre das eine Katastrophe für die Angehörigen, da viele Tagespflegestätten wieder schließen werden. Die Entlastung werde dann komplett wegfallen. Man müsse hioer besonders in der Politik sehr sensibel umgehen.