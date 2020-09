- Kommt das Recht auf Home Office?

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will im Herbst ein Gesetz für das Recht auf Home Office einreichen. Die Union ist in der Frage gespalten. Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) spricht sich zwar für rechtliche Regelungen aus, aber ein Recht auf Home Office könne es auch seiner Sicht nicht geben.



Das Home Office gehört zu den besonders einschneidenden Veränderungen dieser Corona-Zeit. Manche haben jahrelang vergeblich darum gekämpft, auch mal von zu Hause aus arbeiten zu dürfen. Inzwischen haben es manche längst auch verflucht. Wenn das kollegiale Miteinander nur noch virtuell stattfindet, dann fehlt eben was.

Union und SPD ringen derzeit um ein Recht auf Home Office. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil will dazu einen Gesetzentwurf vorlegen - nicht alle in der Union seien davon überzeugt. NRW-Arbeitsminister Karl Josef-Laumann gehört zu denen in der CDU, die sich gegen die Pläne von Hubertus Heil aussprechen. "Ich glaube nicht, dass man diese Frage gesetzlich vorschreiben kann", sagt Laumann.

Finanziert der Arbeitgeber den Arbeitsplatz mit?



Vielmehr müsse im Dispositionsrecht des Arbeitgebers festgelegt werden, wo ein Arbeitnehmer arbeite. Aber man habe eine Entwicklung, dass sich das Home Office zu einer Unternehmensstrategie entwickle und hier müsse man überlegen, "wie ein Arbeitsplatz Zuhause auch vom Arbeitgeber mitfinanziert wird", so Laumann weiter.

Es brauche rechtliche Regelungen, aber kein Recht auf Home Office, so Laumann. Hier müsse man vor allem auch bei der Steuer ansetzen, dass auch sogenannte "Arbeitsecken" steuerlich abgesetzt werden können, denn nicht jeder verfüge über eine so große Wohnung, sich ein Arbeitszimmer einzurichten. "Und das Zweite ist, dass es Betriebsvereinbarungen geben muss", sagt Laumann. Dies sei zielführender.

Der Bauarbeiter werde nie von Zuhause aus arbeiten



Es sei ja ganz logisch, dass Menschen, die an Maschinen arbeiten müssten, nicht von Zuhause aus arbeiten könnten, erklärt Laumann. Auch der Bauarbeiter werde nie von Zuhause aus arbeiten können, aber etwa in der Verwaltung mache es aus seiner Sicht durchaus Sinn.

Laumann spricht dafür aus, mehr Anreize für eine Sozialpartnerschaft mit den Unternehmen zu schaffen. "Das wäre ein Segen für unsere Gesellschaft."