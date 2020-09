- Parteiencheck: Wie stellen sich die Berliner Grünen auf?

Ein Jahr vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus blicken wir auf die bisher vertretenen Parteien. Die Grünen wollen mit einer Spitzenkandidatin an den Start gehen. Zwei Hoffnungsträgerinnen gibt es. Unsere Landespolitikreporterin Ute Schuhmacher stellt sie vor.



Nicht nur der Bundestag wird im nächsten Jahr neu gewählt – 2021 stehen auch sechs Landtagswahlen an, darunter die in Berlin. Hier sind die Parteien gerade dabei, ihr Personal für die Wahl aufzustellen. Besonders spannend wird es auch deshalb, weil der Regierende Bürgermeister Michael Müller von der SPD nicht wieder antritt.

Die Grünen sind aktuell mit SPD und Linken Teil der Regierungskoalition. Bei der letzten Abgeordnetenhauswahl war die Partei mit einem Team aus vier Leuten angetreten, diesmal soll es eine Spitzenkandidatin werden. Dies liege auch daran, dass es beim letzten Mal viel um Machtfragen und Flügelarithmetik gegangen sei und nicht um die Übernahme des roten Rathauses. "Diesmal allerdings schon, wenn die Umfragen halten", sagt Schuhmacher.

Pop oder Kapek - wer geht ins Rennen ums Rote Rathaus?

Zwei Frauen sind aktuell im Gespräch für die Spitzenkandidatin: Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin Ramona Pop und die Fraktionsvorsitzende der Partei im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek.

Pop habe viel Erfahrung im Abgeordnetenhaus und "wichtige Verwaltungserfahrung", sagt Schuhmacher. Sie gehöre dem Realoflügel der Partei an, was die Diskussionen mit dem traditionell eher linken Berliner Grünen-Landesverband etwas schwierig mache. Aufgrund ihrer nüchternen Art habe Pop nie die ganz großen Zustimmungswerte bekommen, erklärt Schuhmacher. Sie stehe vielmehr für einen nüchternen, abgewogenen Politikstil und für Kompromisse. Da sie auch für weniger radikale Inhalte stehe, könnte sie "wählbarer für breite Bevölkerungsschichten sein", so vielleicht auch die strategische Mutmaßung der Parteispitze.

Antje Kapek positioniert sich im Gegensatz zu Pop gerne schnell, "geht nach draußen, auch in stressigen Situationen", erläutert Schumacher. Sie gehöre dem linken Parteiflügel an, habe viel Erfahrung in der Fraktionsführung, aber in der Berliner Verwaltung sei sie eben noch nicht tätig gewesen, was man ihr als Nachteil auslegen könnte.