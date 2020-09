- Belarus: EU will Sanktionen beschließen

Auch am Wochenende hat die Opposition in Belarus wieder gegen Präsident Aljaksandr Lukaschenko demonstriert. Die EU will in dieser Woche Sanktionen gegen Belarus auf den Weg bringen. Für die Außenexpertin der SPD-Fraktion im Bundestag, Gabriela Heinrich, machen Sanktionen Sinn. Sie hofft aber auch auf einen Dialog mit Lukaschenko.



Eines scheint in der belarussischen Hauptstadt Minsk NICHT zu funktionieren: Das Prinzip Aussitzen. Auch am vergangenen Sonntag haben wieder zehntausende Demonstranten versucht, den Druck auf Machthaber Lukaschenko aufrecht zu erhalten. Sie trugen dabei die Farben der Opposition. Die Führerin dieser Opposition, Sweltana Tichanowskaja, musste das Land längst verlassen und trifft sich heute in Brüssel mit europäischen Außenministern, darunter auch der deutsche Heiko Maas. Russland kritisiert das scharf.

Gabriela Heinrich ist stellvertretende Fraktionschefin der SPD im Deutschen Bundestag, zuständig für Außen- und Verteidigungspolitik. Sie sieht keine Einmischung in innere Angelegenheiten von Belarus, nur weil die EU Tichanowskaja empfange. „Man muss klar sagen, dass Belarus OECD-Mitglied ist und gewisse Standards unterschrieben hat, was faire und freie Wahlen angeht. Und diese Wahlen waren nicht fair und frei“, sagt Heinrich. Deshalb brauche es auch eine Reaktion der EU.

Sanktionen gegen 40 Personen liegen auf dem Tisch



Die europäischen Außenminister treffen sich am Montag in Brüssel, um über Sanktionen gegen Belarus zu beraten. Da gehe es vor allem um eine Liste von 40 Personen, die sich an der Gewaltanwendung gegen Demonstranten und an Wahlfälschung beteiligt hätten. Die Sanktionen bezögen sich dann an Reisebeschränkungen und das Einfrieren von Konten, so Heinrich. Machthaber Lukaschenko stehe allerdings nicht auf der Liste, da er für den Dialog gebraucht werde, um auf sein Volk zuzugehen.

Heinrich glaube, dass der Protest der auf der Straße ausgeübt werde, Wirkung zeigen werde. Sie bewundere das sehr. „Was sie möchten ist Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.“ Dies sei kein Anspruch, den man wegwischen könne. Es müsse nun zu einem Dialog mit Lukaschenko kommen, ob er dazu in der Lage sei, müsse man sehen.